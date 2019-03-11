11 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект об изменении городского бюджета на 2019 год, в котором предлагается в том числе увеличить расходы на реновацию, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Бюджет города предлагается увеличить на 136,9 миллиарда рублей, в связи с прогнозируемым ростом городских доходов. Дефицит бюджета при этом останется на прогнозируемом уровне в 276 миллиарда рублей.



15 миллиардов рублей предлагается направить на освобождение объектов недвижимости для вовлечения в хозяйственный оборот, в том числе для нужд реновации.