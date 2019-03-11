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Город (Москва и область)     11.03.2019 12:07

Власти Москвы выделят дополнительные средства на реновацию

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Теги:  Программа реновации жилья  бюджет Москвы  реновация жилья  Сергей Собянин  Мосгордума  программа реновации 

11 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект об изменении городского бюджета на 2019 год, в котором предлагается в том числе увеличить расходы на реновацию, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Бюджет города предлагается увеличить на 136,9 миллиарда рублей, в связи с прогнозируемым ростом городских доходов. Дефицит бюджета при этом останется на прогнозируемом уровне в 276 миллиарда рублей.

15 миллиардов рублей предлагается направить на освобождение объектов недвижимости для вовлечения в хозяйственный оборот, в том числе для нужд реновации.


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Теги: 
Программа реновации жилья  бюджет Москвы  реновация жилья  Сергей Собянин  Мосгордума  программа реновации 

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