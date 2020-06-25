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Город (Москва и область)     25.06.2020 17:03

Власти Подмосковья рассказали, когда в полном объеме заработают детские сады

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Теги:  Московская область  Подмосковье  коронавирус  детские сады  открытие  снятие ограничений 

25 июня. Mossovetinfo.ru –Детские сады Московской области откроют когда коэффициент распространения коронавируса упадет до 0,5, сообщила в эфире телеканала «360» министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Коэффициент распространения показывает, сколько человек больной успевает заразить до того, как будет изолирован. По словам Каклюгиной, в настоящее время этот показатель в Подмосковье равен 0,8.

Каклюгина также заявила, что в настоящее время прогнозы делать сложно, но если динамика будет оставаться положительной, то в июле Московская область перейдет к третьему этапу снятия ограничений.

С 25 июня в Подмосковье снялиеще ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ограничения, введенные в регионе из-за коронавируса, будут полностью сняты с 1 июля. Останется только масочный режим.


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Теги: 
Московская область  Подмосковье  коронавирус  детские сады  открытие  снятие ограничений 

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