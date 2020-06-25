25 июня. Mossovetinfo.ru –Детские сады Московской области откроют когда коэффициент распространения коронавируса упадет до 0,5, сообщила в эфире телеканала «360» министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.
Коэффициент распространения показывает, сколько человек больной успевает заразить до того, как будет изолирован. По словам Каклюгиной, в настоящее время этот показатель в Подмосковье равен 0,8.
Каклюгина также заявила, что в настоящее время прогнозы делать сложно, но если динамика будет оставаться положительной, то в июле Московская область перейдет к третьему этапу снятия ограничений.
С 25 июня в Подмосковье снялиеще ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ограничения, введенные в регионе из-за коронавируса, будут полностью сняты с 1 июля. Останется только масочный режим.
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