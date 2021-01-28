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Город (Москва и область)     28.01.2021 16:04

Все москвичи теперь могут проводить общие собрания онлайн

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Теги:  Сергей Собянин  сервисы  онлайн-платформа 

28 января. Mossovetinfo.ru – Жильцы многоквартирных домов Москвы теперь могут проводить общие собрания и решать другие вопросы, связанные с проживанием, в режиме онлайн, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.

Проводить общие собрания собственников, общаться с соседями, публиковать объявления, проводить опросы, обращаться в управляющую компанию теперь можно с помощью платформы ed.mos.ru и приложения «Электронный дом Москвы».

Приложение “Электронный дом Москвы” было запущено в пилотном режиме в 2018 году, а теперь оно перезапущено в полном объеме с новыми опциями.


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Теги: 
Сергей Собянин  сервисы  онлайн-платформа 

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