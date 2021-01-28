28 января. Mossovetinfo.ru – Жильцы многоквартирных домов Москвы теперь могут проводить общие собрания и решать другие вопросы, связанные с проживанием, в режиме онлайн, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.
Проводить общие собрания собственников, общаться с соседями, публиковать объявления, проводить опросы, обращаться в управляющую компанию теперь можно с помощью платформы ed.mos.ru и приложения «Электронный дом Москвы».
Приложение “Электронный дом Москвы” было запущено в пилотном режиме в 2018 году, а теперь оно перезапущено в полном объеме с новыми опциями.
16:04 Город (Москва и область) Все москвичи теперь могут проводить общие собрания онлайн
15:09 Общество Суд отклонил апелляцию на арест Алексея Навального
14:58 Город (Москва и область) Открылось движение по новой эстакаде через пути белорусского направления МЖД у станции Жаворонки
14:23 Общество Новая партия на базе «Справедливой России» поборется за второе место на выборах в ГД - Миронов
13:18 Общество Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении
13:45 Происшествия В реанимации находится женщина пострадавшая в Санкт-Петербурге во время акции 23 января
09:15 Город (Москва и область) Студенты вузов в Москве продолжат учиться дистанционно
09:06 Город (Москва и область) Москвичам старше 65 лет разблокируют транспортные карты после вакцинации от COVID-19
08:57 Город (Москва и область) Театры и кинотеатры Москвы с 22 января могут заполнять залы на 50% - указ
08:42 В России В России начинается массовая вакцинация от коронавируса
11:38 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года