28 января. Mossovetinfo.ru – Жильцы многоквартирных домов Москвы теперь могут проводить общие собрания и решать другие вопросы, связанные с проживанием, в режиме онлайн, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.



Проводить общие собрания собственников, общаться с соседями, публиковать объявления, проводить опросы, обращаться в управляющую компанию теперь можно с помощью платформы ed.mos.ru и приложения «Электронный дом Москвы».



Приложение “Электронный дом Москвы” было запущено в пилотном режиме в 2018 году, а теперь оно перезапущено в полном объеме с новыми опциями.