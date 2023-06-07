Выборы губернатора Московской области назначены на 10 сентября

8 июня — Mossovetinfo.ru — Депутаты Мособлдумы утвердили на заседании в четверг проект постановления, предусматривающий выборы губернатора Московской области в воскресение, 10 сентября 2023 года. Решение принято единогласно, за него проголосовали 38 депутатов.



Срок полномочий действующего губернатора Московской области Андрей Воробьев впервые он был избран на этот пост в 2013 году, в сентябре 2018 года был переизбран на второй срок.



Всего в Московской области насчитывается порядка 6 млн избирателей, отметили в пресс-центре Мособлдумы.



Накануне, 7 июня, депутаты Мосгордумы приняли постановление о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября и объявили каникулы в заседаниях Мосгордумы до 17 сентября.