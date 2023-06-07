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Город (Москва и область)     08.06.2023 11:59

Выборы губернатора Московской области назначены на 10 сентября

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Теги:  Московская область  губернатор  выборы  10 сентября 2023 года  Москва  мэр 

8 июня — Mossovetinfo.ru — Депутаты Мособлдумы утвердили на заседании в четверг проект постановления, предусматривающий выборы губернатора Московской области в воскресение, 10 сентября 2023 года. Решение принято единогласно, за него проголосовали 38 депутатов.

Срок полномочий действующего губернатора Московской области Андрей Воробьев впервые он был избран на этот пост в 2013 году, в сентябре 2018 года был переизбран на второй срок.

Всего в Московской области насчитывается порядка 6 млн избирателей, отметили в пресс-центре Мособлдумы.

Накануне, 7 июня, депутаты Мосгордумы приняли постановление о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября и объявили каникулы в заседаниях Мосгордумы до 17 сентября.

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Теги: 
Московская область  губернатор  выборы  10 сентября 2023 года  Москва  мэр 

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