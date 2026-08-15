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Город (Москва и область)     18.08.2026 08:10

Над Подмосковьем ночью 18 августа сбиты сотни БПЛА – губернатор МО, мэр Москвы

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Теги:  Московская область  Москва  ПВО  БПЛА  бемпилотнаки  атака  попытка  пострадавшие  информация  Собянин  Воробьев  Wildberries 

18 августа — Mossovetinfo.ru — Над территорией Московской области ночью 18 августа «было сбито более 150 БПЛА. Они уничтожены в Богородском, Раменском, Павловском Посаде, Орехово-Зуево, Воскресенске, Ступино, Коломне и в Электростали», сообщил утром 18 августа в своих информационных каналах губернатор региона Андрей Воробьев.

Губернатор сообщил:
«Сегодня ночью и утром силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили масштабную атаку беспилотников на Московскую область — над территорией региона было сбито более 150 БПЛА.

Они уничтожены в Богородском, Раменском, Павловском Посаде, Орехово-Зуево, Воскресенске, Ступино, Коломне и в Электростали.

К сожалению, есть пострадавшие. В Раменском округе в результате падения беспилотника на частный дом пострадала 10-летняя девочка. Она получила осколочное ранение кисти и была госпитализирована. В Богородском округе медицинская помощь понадобилась женщине, пострадавшей из-за падения обломков БПЛА. В Коломне пострадал 27-летний мужчина. Все они находятся под наблюдением врачей.

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Павлово-Посадском округе. В деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом. В Павловском Посаде произошло возгорание кровли многоквартирного дома, жители были эвакуированы — никто не пострадал. Еще один пожар произошел в здании на улице 1 Мая.

В Богородском повреждены два частных дома в СНТ «Альбатрос», произошло возгорание гостевого дома в Ногинске. Кроме того, беспилотник попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка — пожар локализован. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Коломне после падения обломков БПЛА загорелся торговый павильон в районе ТЦ «Глобус». Также повреждены здания ЗАГСа, магазина и окна жилого дома на Советской площади.

В Котельниках произошло возгорание строительных лесов и изоляционных материалов на территории строящегося жилого комплекса.

В Электростали повреждены автомобиль и трансформаторная подстанция. В Раменском округе поврежден частный дом в СНТ «Раменье».

Отражение атаки БПЛА продолжается. Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме. О новых данных будем информировать дополнительно».

Также, согласно данным, обнародованным мэром Москвы Сергеем Собяниным в его официальных информационных каналах около пяти утра вторника 18 августа, «с вечера понедельника и до 05:00 мск нынешних суток в направлении Москвы и области летели 620 БПЛА, из них 180 беспилотников уничтожены в столичном регионе». Позднее утром 18 августа Собянин сообщил еще о сбитии силами ПВО Минобороны сбили 17 БПЛА, летевших на Москву.

Ближе к 8 утра 18 августа пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) сообщила, что «Аэропорты Внуково, Домодедово: сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов». Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

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Теги: 
Московская область  Москва  ПВО  БПЛА  бемпилотнаки  атака  попытка  пострадавшие  информация  Собянин  Воробьев  Wildberries 

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