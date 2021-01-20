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Город (Москва и область)     20.01.2021 11:19

Выездные пункты вакцинации от COVID-19 начали работать в Москве

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Теги:  вакцинация  мобильные пункты вакцинации  коронавирус  COVID-19 

20 января. Mossovetinfo.ru – В Москве начали работать выездные пункты вакцинации от коронавируса, которые будут работать в торговых центрах, театрах и других популярных точках, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Выездные пункты будут работать во флагманском офисе Мои Документы ЦАО в ТРЦ Афимолл-сити, фудмолле Депо, Геликон-опере, торговых центрах Океания, Город, Саларис, К-153, Columbus и Калейдоскоп. Жители близлежащих районов будут получать смс-оповещения о времени работы выездных прививочных пунктов.

В торговых центрах Океания и Город вакцинация начнется 20 января и будет продолжаться неделю. С 27 января по 2 февраля она продолжится в торговых центрах Саларис и К-153. В торговых центрах Columbus и Калейдоскоп прививку можно будет сделать с 3 по 9 февраля. Через три недели выездные пункты повторят этот маршрут, чтобы граждане смогли получить второй компонент вакцины.

Все мобильные пункты вакцинации оснащены необходимым оборудованием для хранения вакцины. Проводить вакцинацию будут врачи московских поликлиник. Сделать прививку можно будет бесплатно.

Ранее в Москве на базе городских поликлиник открылись дополнительно 30 пунктов вакцинации, таким образом общее количество стационарных пунктов вакцинации выросло до 100.


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Теги: 
вакцинация  мобильные пункты вакцинации  коронавирус  COVID-19 

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