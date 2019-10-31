31 октября. Mossovetinfo.ru – Снег, который выпал в Москве, выпал временно, в выходные он растает, сообщает портал «Метеоновости».
Временный снежный покров сформировался не во всем городе, в центре и на юге города снега практически нет, а в восточной части города снег полностью покрыл землю.
Сообщается, что в ближайшие сутки еще возможны небольшие снегопады, однако уже в выходные в Москву придет потепление, и на фоне плюсовой среднесуточной температуры снежный покров в Москве полностью растает.
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