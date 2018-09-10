10 сентября. Mossovetinfo.ru – Явка на выборах мэра Москвы составила 31,24% после обработки 6,7% протоколов. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября. Избирательные участки работали с 8:00 до 22:00.
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