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Город (Москва и область)     22.03.2021 14:53

Юго-Восточную хорду полностью построят в 2023-2024 годах - Собянин

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  строительство  дороги  Юго-Восточная хорда  ЮВХ 

22 марта. Mossovetinfo.ru – Юго-Восточную хорду полностью достроят в 2023-2024 годах, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода строительства.

Мэр Москвы подчеркнул, что Юго-Восточная хорда является одним из крупнейших проектов в рамках создания нового транспортного каркаса Москвы, состоящего из хордовых магистралей. Мэр напомнил, что Северо-Западная хорда уже запущена, а Северо-Восточная хорда и Южная рокада готовы на 2/3. Собянин отметил, что запуск ЮВХ улучшит транспортную ситуацию сразу в 22 районах Москвы.

Мэр Москвы также рассказал, что на данный момент строительство идет на всех 10 участках ЮВХ, общая готовность трассы составляет порядка 35-37%, однако отдельными участками магистрали автомобилисты смогут пользоваться уже в следующем году.

Общая протяженность Юго-Восточной хорды составит порядка 28 километров. В ходе работ будет построено порядка 100 км дорог, 55 искусственных сооружений протяженностью 22 км и 11 пешеходных переходов.

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Карта места

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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  строительство  дороги  Юго-Восточная хорда  ЮВХ 

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