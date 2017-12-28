28 декабря. Mossovetinfo.ru – В течение 2017 года в Москве введено в строй 30 подземных и надземных пешеходных переходов, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
Новые переходы появились на Рябиновой улице, в районе улиц Мневники, Народного ополчения и Ленинградского проспекта, элеваторной улицы, улицы Мусы Джалиля, на улице Генерала Дорохова, на Калужском и Волоколамском шоссе.
До 2020 года в Москве планируется ввести в строй еще 38 внеуличных пешеходных переходов.
17:27 Город Назван топ-10 самых популярных моделей машин на вторичном рынке Москвы
16:21 Город ФАС требует допустить в московские аэропорты больше таксопарков
16:18 В России ЦИК разрешил Путину начать президентскую кампанию
15:43 Город «Архнадзор» подвел итоги года в сфере охраны культурного наследия Москвы
20:49 В России Инициативная группа выдвинула Путина на выборы-2018
07:31 Город Новый год-2018. Точки запуска фейерверков в Москве
18:09 Партинформ ЕР не отдаст свои голоса конкурентам для прохождения мунфильтра на выборах мэра Москвы