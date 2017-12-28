28 декабря. Mossovetinfo.ru – В течение 2017 года в Москве введено в строй 30 подземных и надземных пешеходных переходов, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Новые переходы появились на Рябиновой улице, в районе улиц Мневники, Народного ополчения и Ленинградского проспекта, элеваторной улицы, улицы Мусы Джалиля, на улице Генерала Дорохова, на Калужском и Волоколамском шоссе.



До 2020 года в Москве планируется ввести в строй еще 38 внеуличных пешеходных переходов.