6 мая. Mossovetinfo.ru – До конца 2023 года в Москве построят 55 новых станций метро, 134 километра новых линий метрополитена и 6 новых электродепо, сообщил в интервью «Вечерней Москве» заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
По словам Хуснуллина, Москва лидирует в Европе по темпам и объемам строительства метрополитена, и является одним из мировых лидеров в строительстве метро. Только за прошлый год было введено в строй 33 километра линий подземки и 17 новых станций метро, что является рекордом за всю 84-летнюю историю московского метро.
Хуснуллин также напомнил, что с 2011 года в московском метро проложено около 137 километров новых линий, введено в строй 73 новые станции, 9 электродепо, организовано 60 новых пересадок.
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