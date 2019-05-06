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Город (Москва и область)     06.05.2019 12:02

За пять лет в Москве построят 55 новых станций метро

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Теги:  метро  строительство 

6 мая. Mossovetinfo.ru – До конца 2023 года в Москве построят 55 новых станций метро, 134 километра новых линий метрополитена и 6 новых электродепо, сообщил в интервью «Вечерней Москве» заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, Москва лидирует в Европе по темпам и объемам строительства метрополитена, и является одним из мировых лидеров в строительстве метро. Только за прошлый год было введено в строй 33 километра линий подземки и 17 новых станций метро, что является рекордом за всю 84-летнюю историю московского метро.

Хуснуллин также напомнил, что с 2011 года в московском метро проложено около 137 километров новых линий, введено в строй 73 новые станции, 9 электродепо, организовано 60 новых пересадок.


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Теги: 
метро  строительство 

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