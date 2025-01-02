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Город (Москва и область)     04.01.2025 10:39

«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлен в столичном регионе до 14 января

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Теги:  погода  гололедица  Москва  Московская область  Подмосковье 

4 января — Mossovetinfo.ru — В Москве и Московской области до 14 января продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр РФ.

«Период предупреждения до 23:00 14 января. Местами на дорогах гололедица», – говорится в сообщении.

В Московской области период предупреждения действует до 2:00 14 января.

В регионах Центрального федерального округа в ближайшие дни будет очень сильная гололедица, отмечают синоптики.

Пешеходов призвали быть внимательнее и осторожнее на улице. Водителям в целях безопасности рекомендовано передвигаться на пониженных скоростях, избегать резких маневров и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей.

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Карта места

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Теги: 
погода  гололедица  Москва  Московская область  Подмосковье 

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