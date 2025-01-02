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«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлен в столичном регионе до 14 января
4 января — Mossovetinfo.ru — В Москве и Московской области до 14 января продлен «желтый» уровень погодной опасности и...
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03.01.2025, 11:00
С 2011 года в Москве реставрировали фактически четвертую часть объектов культурного наследия города - Собянин
3 января — Mossovetinfo.ru — С 2011 года в Москве реставрировали более 2300 зданий и памятников — фактически четвертую ч...
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Город (Москва и область)
02.01.2025, 07:43
До 4 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 2 января 2025 года
2 января — Mossovetinfo.ru — Облачная погода, мокрый снег и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в чет...