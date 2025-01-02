«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлен в столичном регионе до 14 января

4 января — Mossovetinfo.ru — В Москве и Московской области до 14 января продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр РФ.



«Период предупреждения до 23:00 14 января. Местами на дорогах гололедица», – говорится в сообщении.



В Московской области период предупреждения действует до 2:00 14 января.



В регионах Центрального федерального округа в ближайшие дни будет очень сильная гололедица, отмечают синоптики.



Пешеходов призвали быть внимательнее и осторожнее на улице. Водителям в целях безопасности рекомендовано передвигаться на пониженных скоростях, избегать резких маневров и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей.