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Город (Москва и область)     22.11.2022 09:21

«Животное в опасности» - такая тема для приема обращений появилась на портале «Наш город»

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Теги:  Москва  животные  опасность  обращения  портал  Наш город 

22 ноября, Mossovetinfo.ru - Новая тема для приема обращений - «Животное в опасности» - появилась на портале «Наш город». Это позволяет на городской онлайн-платформе оперативно сообщать о ситуациях, угрожающих безопасности животных.

Тема «Животное в опасности» доступна на всей территории Москвы, в том числе в ТиНАО и позволяет указать точку на карте, где обнаружено животное, описать проблему, прикрепить фотографию с места события и заполнить небольшую анкету.

В рамках регламента работы с темой «Животное в опасности» единая редакция «Нашего города» направит заявку в орган власти для проведения проверки и принятия мер.

Данный тип заявки не предусматривает ответа заявителю в связи с тем, что это нестандартная ситуация для ГБУ «Жилищник» и других городских служб, она требует оперативного реагирования, уточняется в материале на сайте горадминистрации.

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Теги: 
Москва  животные  опасность  обращения  портал  Наш город 

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