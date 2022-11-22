«Животное в опасности» - такая тема для приема обращений появилась на портале «Наш город»

22 ноября, Mossovetinfo.ru - Новая тема для приема обращений - «Животное в опасности» - появилась на портале «Наш город». Это позволяет на городской онлайн-платформе оперативно сообщать о ситуациях, угрожающих безопасности животных.



Тема «Животное в опасности» доступна на всей территории Москвы, в том числе в ТиНАО и позволяет указать точку на карте, где обнаружено животное, описать проблему, прикрепить фотографию с места события и заполнить небольшую анкету.



В рамках регламента работы с темой «Животное в опасности» единая редакция «Нашего города» направит заявку в орган власти для проведения проверки и принятия мер.



Данный тип заявки не предусматривает ответа заявителю в связи с тем, что это нестандартная ситуация для ГБУ «Жилищник» и других городских служб, она требует оперативного реагирования, уточняется в материале на сайте горадминистрации.