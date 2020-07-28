Дегтярев: мнения Путина, Жириновского, хабаровчан полностью совпадают

28 июля, Mossovetinfo.ru - Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что мнения президента РФ Владимира Путина, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и жителей региона полностью совпадают. Об этом Дегтярев сказал в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVi, музыканту Сергею Шнурову сказал глава края.



«Мнения всех этих трех субъектов не отличаются ни по одному вопросу. Не отличаются. Хоть любой возьмите назовите, пальцем в небо, я вам скажу, что они абсолютно идентичны. Но именно по повестке Хабаровского края», — сказал Дегтярев.



Также, по мнению Дегтярева, хабаровчане имеют право требовать открытого суда над бывшим губернатором края Сергеем Фургалом.