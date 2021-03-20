Мнения 22.03.2021, 13:03 Инфекционист оценил влияние торговли животными в Китае на распространение COVID-19

22 марта. Mossovetinfo.ru – Торговля дикими животными в Китае могла стать одной из причин распространения коронавируса, заявил в интервью РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей В...

Мнения 22.03.2021, 08:41 В ВОЗ назвали наиболее вероятную причину распространения COVID-19

22 марта. Mossovetinfo.ru – Наиболее вероятной причиной распространения коронавируса стала торговля дикими животными в Китае. Такой вывод озвучили эксперты эксперты Всемирной организации здравоохранен...