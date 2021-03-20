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Мнения
22.03.2021, 13:03
Инфекционист оценил влияние торговли животными в Китае на распространение COVID-19
22 марта. Mossovetinfo.ru – Торговля дикими животными в Китае могла стать одной из причин распространения коронавируса, заявил в интервью РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей В...
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Мнения
22.03.2021, 08:41
В ВОЗ назвали наиболее вероятную причину распространения COVID-19
22 марта. Mossovetinfo.ru – Наиболее вероятной причиной распространения коронавируса стала торговля дикими животными в Китае. Такой вывод озвучили эксперты эксперты Всемирной организации здравоохранен...
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Мнения
20.03.2021, 18:06
Миронов: повышение ключевой ставки ЦБ приведет к снижению потребительской активности
20 марта. Mossovetinfo.ru – Председатель партии «Справедливая Россия - За правду», глава фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов раскритиковал решение Центробанка России о повышении ключевой ставки, соо...