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Мнения     22.03.2021 13:03

Инфекционист оценил влияние торговли животными в Китае на распространение COVID-19

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Теги:  коронавирус  COVID-19  распространение  торговля  дикие животные 

22 марта. Mossovetinfo.ru – Торговля дикими животными в Китае могла стать одной из причин распространения коронавируса, заявил в интервью РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

При этом, по мнению инфекциониста, утверждать, что это единственная причина распространения COVID-19 нельзя.

Вознесенский рассказал, что многие вирусы преодолевают биологический барьер, когда вначале они опасны для одного биологического вида, а затем становятся опасны и для других биологических видов.

Торговля дикими животными, как и любой близкий контакт между людьми и животными, способствует тому, что вирусы преодолевают биологический барьер. Однако утверждать, что эта торговля может быть единственной причиной, нельзя. Торговля дикими животными могла только способствовать преодолению биологического барьера, но не более.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения предположили, что именно торговля дикими животными в китайском Ухане, могла стать основной причиной распространения COVID-19.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  распространение  торговля  дикие животные 

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