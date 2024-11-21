28 ноября — Mossovetinfo.ru — Глава ВТБ Андрей Костин полагает, что курс доллара после нынешнего роста стабилизирует...

21 ноября — Mossovetinfo.ru — Объем туристического потока в столицу к 2030 году должен достичь 52 млн человек, сообщил п...