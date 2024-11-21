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Мнения     28.11.2024 08:41

Костин полагает, что курс доллара стабилизируется на более низком уровне

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Теги:  доллар  Костин  ВТБ  мнение 

28 ноября — Mossovetinfo.ru — Глава ВТБ Андрей Костин полагает, что курс доллара после нынешнего роста стабилизируется на более низком уровне.

Курс доллара сейчас вырос, я думаю, что он стабилизируется на более низком уровне все-таки, - сказал Костин журналистам, сообщает РИА Новости.

Ранее в среду курс доллара на рынке Forex перешагнул отметку в 110 рублей, курс евро в 115 рублей. Юань на Московской бирже поднимался выше 15 рублей.

ЦБ РФ ранее в среду сообщил, что принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года.

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Теги: 
доллар  Костин  ВТБ  мнение 

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