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Мнения
28.11.2024, 08:41
Костин полагает, что курс доллара стабилизируется на более низком уровне
28 ноября — Mossovetinfo.ru — Глава ВТБ Андрей Костин полагает, что курс доллара после нынешнего роста стабилизирует...
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Мнения
24.11.2024, 12:21
Ущерб для Европы от ударов «Орешника» будет неприемлемый - Медведев
24 ноября — Mossovetinfo.ru — Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предостерег Запад от попыток дать Киеву ядерное ор...
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Мнения
21.11.2024, 10:37
Объем туристического потока в столицу к 2030 году должен достичь 52 млн человек
21 ноября — Mossovetinfo.ru — Объем туристического потока в столицу к 2030 году должен достичь 52 млн человек, сообщил п...