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Мнения     15.02.2021 16:32

Лавров назвал Европу инициатором разрыва отношений с Россией

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Теги:  Сергей Лавров  Евросоюз  дипломатия 

15 февраля. Mossovetinfo.ru – Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз последовательно разрывает отношения с Россией.

«В принципе, любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе человеку давно известно, что уже много лет, когда этот разрыв происходит, отношения последовательно разрывает ЕС», - приводит слова Лаврова «Интерфакс».

Глава российского МИД заявил, что Евросоюз последовательно разрушил все существовавшие механизмы партнерства, свернул работы в совместных проектах, в результате контакты между Россией и ЕС стали «спорадическими» и по сути отношения сводятся к обсуждению отдельных ситуаций.

При этом, по словам Лаврова, Россия готова общаться с Брюсселем и обсуждать любые вопросы, представляющие взаимный интерес.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом в случае введения новых антироссийских санкций.

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Теги: 
Сергей Лавров  Евросоюз  дипломатия 

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