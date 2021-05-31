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Мнения     31.05.2021 15:41

Металлурги во время пандемии «нахлобучили» государство на 100 млрд рублей - Белоусов

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Теги:  металлургия  доходы  сверхдоходы  Александр Белоусов 

31 мая. Mossovetinfo.ru — В 2020 году на фоне пандемии российские металлургические компании в разы увеличили свои доходы за счет рост цен на внешнем и внутреннем рынках, заявил в интервью РБК вице-премьер Андрей Белоусов.

«Мы посчитали, что металлурги нас — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей», - заявил вице-премьер.

По мнению Белоусова, эти деньги металлургические компании должны вернуть в бюджет через налоги или иным способом. Также Белоусов отметил, что соответсвующий посыл прозвучал и в послании президента федеральному собранию, хотя и без указания точного размера сверхдоходов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что президенту известно о ситуации со сверхдоходами металлургических компаний и здесь не нужно искать виновных, это обычная «экономическая жизнь».

«Когда возникает какая-то диспропорция, государство эту диспропорцию выравнивает», - заявил Песков.

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Теги: 
металлургия  доходы  сверхдоходы  Александр Белоусов 

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