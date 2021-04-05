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Мнения     05.04.2021 10:53

МИД РФ не исключает появления альтернативы SWIFT

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Теги:  МИД РФ  SWIFT  альтернативы 

5 апреля. Mossovetinfo.ru — В мире может появится платежная система, альтернативная SWIFT, на новой технологической платформе, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

По мнению Панкина, новая система может быть более продвинута технологически, не будет претендовать на монополизацию в этой сфере, но в тоже время будет учитывать фактор развития цифровых валют и блокчейна.

Создание альтернативных SWIFT систем, по словам замминистра, это не только ответ на геополитическую ситуацию, но и назревшая необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом развития цифровой сферы.

SWIFT — международная межбанковская система обмена информацией о платежах, штаб-квартира SWIFT расположена в Бельгии. В последние годы на фоне обострения отношений России с США и странами ЕС, неоднократно озвучивалась возможность отключения России от SWIFT в качестве еще одного варианта антироссийских санкций.

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Теги: 
МИД РФ  SWIFT  альтернативы 

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