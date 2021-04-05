12:00 В мире В АТОР рассказали, когда для россиян откроются для отдыха страны Европы
11:33 В России В России могут ввести дорожные знаки для борьбы с превышением скорости
11:19 В России СМИ сообщили о новой схеме банковских мошенников
10:53 Мнения МИД РФ не исключает появления альтернативы SWIFT
10:28 В России Роскомнадзор пока не будет полностью блокировать Twitter
13:35 Общество Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве во второй половине недели
07:03 Общество Съезд партии «Яблоко» в Москве планирует реформирование партии
06:20 В Москве открылись ярмарки выходного дня
19:11 В России К лету все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса
12:58 Город (Москва и область) Второй вестибюль станции метро «Окружная» откроют в 2022 году
11:30 В России Сервисы продажи авиабилетов сообщили о росте цен до 120 процентов