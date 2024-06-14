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Мнения     04.07.2024 10:33

Михалков заявил о наличии в РФ списка «нерукопожатных деятелей культуры»

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Теги:  Михалков  культура  страна  проблемы  борьба  нерукопожатные  мнение  любовь  уважение 

4 июля — Mossovetinfo.ru — Деятелей культуры, которые работают в России и не поддерживают госполитику, можно отнести к списку нерукопожатных. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.

На вопрос, есть ли в России условный список нерукопожатных деятелей культуры, Михалков ответил: «Да, конечно». «Это, кстати говоря, люди более опасные, чем те, кто уехал, - считает режиссер. - Те, кто уехал, они видны. А вот думающие так же и делающие так же за спиной, но остающиеся, чтобы не терять то, что могут здесь заработать, потому что в другом месте заработать не могут, это как раз те самые, кто по-настоящему нерукопожатные».

«Они есть, конечно, и мне очень бывает печально, когда этого либо не видят, либо специально не хотят видеть, - продолжил Михалков. - Мы должны, наконец, отделить зерна от плевел. Дело не в репрессиях, а в том, что если ты живешь в этой стране, ты можешь бороться с проблемами в этой стране. Ты можешь говорить вслух, что ты думаешь, что тебе не нравится. Но в основе твоего отношения должна быть любовь и уважение. А не желание понравиться кому-то другому. Вот и все».
Фото - пресс-служба ММКФ

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Теги: 
Михалков  культура  страна  проблемы  борьба  нерукопожатные  мнение  любовь  уважение 

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