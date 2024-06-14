Другие материалы
-
Мнения
04.07.2024, 10:33
Михалков заявил о наличии в РФ списка «нерукопожатных деятелей культуры»
4 июля — Mossovetinfo.ru — Деятелей культуры, которые работают в России и не поддерживают госполитику, можно отнести...
-
Мнения
03.07.2024, 10:16
Орбан: диалог о прекращении огня на Украине в целях начала переговоров с Россией будет продолжен
3 июля — Mossovetinfo.ru — Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что его предложение о временном прекращени...
-
Мнения
14.06.2024, 09:34
Три причины неправильности повышения пошлин ЕС на китайские электромобили - Комментарий «Синьхуа»
14 июня — Mossovetinfo.ru — Актуальный план Европейской комиссии (ЕК) по введению временных дополнительных пошлин в ...