Михалков заявил о наличии в РФ списка «нерукопожатных деятелей культуры»

4 июля — Mossovetinfo.ru — Деятелей культуры, которые работают в России и не поддерживают госполитику, можно отнести к списку нерукопожатных. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.



На вопрос, есть ли в России условный список нерукопожатных деятелей культуры, Михалков ответил: «Да, конечно». «Это, кстати говоря, люди более опасные, чем те, кто уехал, - считает режиссер. - Те, кто уехал, они видны. А вот думающие так же и делающие так же за спиной, но остающиеся, чтобы не терять то, что могут здесь заработать, потому что в другом месте заработать не могут, это как раз те самые, кто по-настоящему нерукопожатные».



«Они есть, конечно, и мне очень бывает печально, когда этого либо не видят, либо специально не хотят видеть, - продолжил Михалков. - Мы должны, наконец, отделить зерна от плевел. Дело не в репрессиях, а в том, что если ты живешь в этой стране, ты можешь бороться с проблемами в этой стране. Ты можешь говорить вслух, что ты думаешь, что тебе не нравится. Но в основе твоего отношения должна быть любовь и уважение. А не желание понравиться кому-то другому. Вот и все».

Фото - пресс-служба ММКФ