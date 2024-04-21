Опрос: успехи Байдена против Трампа исчезают из-за глубокого экономического пессимизма

28 апреля — Mossovetinfo.ru — Апрельский опрос Bloomberg News совместно с Morning Consult показал, что Байден опережает только в одном из семи штатов, которые с наибольшей вероятностью определят исход его противостояния с Дональдом Трампом, опережая Мичиган на 2 процентных пункта. Байден немного отстает от предполагаемого кандидата Республиканской партии в Пенсильвании и Висконсине, а его дефицит в Джорджии, Аризоне, Неваде и Северной Каролине больше. Об этом сообщает Bloomberg. Опрос проводился 8-15 апреля.



В анализе опроса отмечается, что изменение произошло из-за того, что респонденты опроса предложили мрачный взгляд на экономику в ближайшей перспективе - вопрос, который неизменно считался их главной заботой при голосовании. Большинство избирателей из колеблющихся штатов ожидают ухудшения экономических условий в ближайшие месяцы, при этом менее одного из пяти заявили, что ожидают снижения инфляции и стоимости заимствований к концу года.