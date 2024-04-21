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Опрос: успехи Байдена против Трампа исчезают из-за глубокого экономического пессимизма
28 апреля — Mossovetinfo.ru — Апрельский опрос Bloomberg News совместно с Morning Consult показал, что Байден опережает только в од...
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26.04.2024, 09:38
То, что Украина не сможет победить Россию, является «реалистичной перспективой» - и. о. министра обороны Нидерландов
26 апреля — Mossovetinfo.ru -- То, что Украина не сможет победить Россию, является «реалистичной перспективой». Об это...
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21.04.2024, 09:48
США предупредит Китай о санкциях за поддержку России - Financial Times
21 апреля — Mossovetinfo.ru — Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай, вероятно, намерен пригрозить с...