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Мнения     28.04.2024 10:15

Опрос: успехи Байдена против Трампа исчезают из-за глубокого экономического пессимизма

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Теги:  США  президент  выборы  опрос  экономика  пессимизм  Байден  Трамп 

28 апреля — Mossovetinfo.ru — Апрельский опрос Bloomberg News совместно с Morning Consult показал, что Байден опережает только в одном из семи штатов, которые с наибольшей вероятностью определят исход его противостояния с Дональдом Трампом, опережая Мичиган на 2 процентных пункта. Байден немного отстает от предполагаемого кандидата Республиканской партии в Пенсильвании и Висконсине, а его дефицит в Джорджии, Аризоне, Неваде и Северной Каролине больше. Об этом сообщает Bloomberg. Опрос проводился 8-15 апреля.

В анализе опроса отмечается, что изменение произошло из-за того, что респонденты опроса предложили мрачный взгляд на экономику в ближайшей перспективе - вопрос, который неизменно считался их главной заботой при голосовании. Большинство избирателей из колеблющихся штатов ожидают ухудшения экономических условий в ближайшие месяцы, при этом менее одного из пяти заявили, что ожидают снижения инфляции и стоимости заимствований к концу года.

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Теги: 
США  президент  выборы  опрос  экономика  пессимизм  Байден  Трамп 

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