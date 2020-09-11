 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Мнения     11.09.2020 06:39

Папа Римский Франциск назвал секс "божественным удовольствием"

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Франциск  Папа Римский  мнение  удовольствие 

11 сентября. Mossovetinfo.ru - Удовольствия от полового акта с любимым человеком или хорошей еды – «божественные», считает Папа Римский Франциск По его словам, «преувеличенная мораль», отрицающая чувства, является «неправильной трактовкой христианского послания».

Размышления Папы Римского о божественном происхождении удовольствия нашли отражение в книге Карло Петрини «TerraFutura», которая вышла в свет 9 сентября. В основе лежат беседы Петрини с понтификом.

«Эти удовольствия поступают нам непосредственно от Бога, и речь не о католиках и христианах в целом или представителях других религий, они просто божественны, - сказал Папа Римский Франциск во время беседы с Петрини.

Папа Римский Франциск заявил, что от жизни необходимо получать максимум удовольствий. Также он отметил, что сексуальное удовольствие делает любовь более красивой и служит гарантией продолжения вида.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Франциск  Папа Римский  мнение  удовольствие 

Возврат к списку

Лента новостей

06:39 Мнения Папа Римский Франциск назвал секс "божественным удовольствием"

02:33 В России Минтранс допустил введение в российских городах бесплатного общественного транспорта

01:59 Другое В России началось создание спутников для показа рекламы из космоса

01:42 В России В России разработали метод лечения COVID-19, без применения аппаратов ИВЛ

01:16 Происшествия Три человека погибли в результате пожара в квартире на юге Москвы

Актуальные материалы

10:48 Мнения Навальному, как политику, после выписки из госпиталя надо сразу возвращаться в Россию - Ходорковский

08:29 Мнения Deutsche Bank заявил о наступлении глобальной «эпохи беспорядка»

09:09 Общество 18 депутатов Мосгордумы выпустили заявление в поддержку депутата Олега Шереметьева

11:43 Общество Родители поддержали возвращение детей в школы несмотря на пандемию - опрос

07:07 Другое Москвич нашел подлинную скрипку Страдивари в квартире умершей тети - КП

01:49 В России С 1 ноября мелкие ДТП можно будет оформлять в электронном виде

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru