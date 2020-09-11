Папа Римский Франциск назвал секс "божественным удовольствием"

11 сентября. Mossovetinfo.ru - Удовольствия от полового акта с любимым человеком или хорошей еды – «божественные», считает Папа Римский Франциск По его словам, «преувеличенная мораль», отрицающая чувства, является «неправильной трактовкой христианского послания».



Размышления Папы Римского о божественном происхождении удовольствия нашли отражение в книге Карло Петрини «TerraFutura», которая вышла в свет 9 сентября. В основе лежат беседы Петрини с понтификом.



«Эти удовольствия поступают нам непосредственно от Бога, и речь не о католиках и христианах в целом или представителях других религий, они просто божественны, - сказал Папа Римский Франциск во время беседы с Петрини.



Папа Римский Франциск заявил, что от жизни необходимо получать максимум удовольствий. Также он отметил, что сексуальное удовольствие делает любовь более красивой и служит гарантией продолжения вида.