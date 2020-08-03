Рошаль: пандемия коронавируса - репетициея биологической войны

3 августа, Mossovetinfo.ru - Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 стала репетицией биологической войны и проверкой для отечественной системы здравоохранения. Об этом заявил Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и глава Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль в интервью Forbes.



«Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны», - сказал он.

В то же время Рошаль отметил, что нет достаточных оснований считать, что этот вирус был создан человеком.



Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.



По статистике на сегодняшний день, число зараженных коронавирусом в мире превысило 18 млн человек. В первую тройку стран по числу подтвержденных случаев инфицирования входят США, Бразилия и Индия. Во всем мире от COVID-19 умерли более 687 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.