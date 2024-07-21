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Мнения
30.07.2024, 14:32
«В электронном голосовании наблюдение доступно всем», – Артём Костырко
30 июля — Mossovetinfo.ru — На заседании Общественного штаба Артём Костырко, начальник управления по совершенствова...
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Мнения
26.07.2024, 18:59
Миронов: экономика, в которой только банковский сектор пухнет как на дрожжах, невыгодна всему остальному бизнесу и населению
26 июля — Mossovetinfo.ru — Накануне в своем телеграм-канале лидер партии Справедливая Россия Сергей Миронов, коммен...
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Мнения
21.07.2024, 10:06
Болтон: политика Трампа по Украине приведет к разрушительным уступкам России
21 июля — Mossovetinfo.ru — Дональд Трампа, в случае его победы на президентских выборах в США, понятия не имеет, как о...