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Мнения     30.07.2024 14:32

«В электронном голосовании наблюдение доступно всем», – Артём Костырко

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Теги:  ДЭГ  Москва  дистанционное электронное голосование  Костырко  наблюдение 

30 июля — Mossovetinfo.ru — На заседании Общественного штаба Артём Костырко, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы, рассказал об инструментах наблюдения за электронным голосованием, информирует пресс-служба штаба.

Артём Костырко сообщил:

«Современный пользователь электронных сервисов очень разборчив. Москвичи имеют возможность сравнивать качество и удобство десятков электронных продуктов. Есть функции, без которых современное приложение представить сложно. Самая базовая функция – это, как ни странно, наблюдение. Просто оно называется по-разному. В финансовых приложениях – это баланс счета, в транспортных – ваш маршрут, в образовательных – рейтинг, и так далее.

В электронном голосовании наблюдение доступно всем. И тем, кто сам голосует, и тем, кто хочет просто наблюдать. Уровни наблюдения разные. Для обычных людей – как баланс счета – доступный в Интернет специальный портал, содержащий статистику и графики о ходе голосования. Для продвинутых пользователей – возможность настройки глубины наблюдения, отдельных характеристик, и даже возможность создать собственный программный инструментарий наблюдения».

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Теги: 
ДЭГ  Москва  дистанционное электронное голосование  Костырко  наблюдение 

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