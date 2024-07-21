«В электронном голосовании наблюдение доступно всем», – Артём Костырко

30 июля — Mossovetinfo.ru — На заседании Общественного штаба Артём Костырко, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы, рассказал об инструментах наблюдения за электронным голосованием, информирует пресс-служба штаба.



Артём Костырко сообщил:



«Современный пользователь электронных сервисов очень разборчив. Москвичи имеют возможность сравнивать качество и удобство десятков электронных продуктов. Есть функции, без которых современное приложение представить сложно. Самая базовая функция – это, как ни странно, наблюдение. Просто оно называется по-разному. В финансовых приложениях – это баланс счета, в транспортных – ваш маршрут, в образовательных – рейтинг, и так далее.



В электронном голосовании наблюдение доступно всем. И тем, кто сам голосует, и тем, кто хочет просто наблюдать. Уровни наблюдения разные. Для обычных людей – как баланс счета – доступный в Интернет специальный портал, содержащий статистику и графики о ходе голосования. Для продвинутых пользователей – возможность настройки глубины наблюдения, отдельных характеристик, и даже возможность создать собственный программный инструментарий наблюдения».