12 ноября — Mossovetinfo.ru — Первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду») внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать службы такси размещать на главном экране приложения тревожную кнопку, документ имеется в распоряжении РИА Новости. По мнению автора проекта, такая кнопка должна быть размещена на главном экране приложения и обеспечивать незамедлительную передачу сигнала в случае возникновения экстренной ситуации.
Как сообщили РИА Новости
в пресс-службе парламентария, законопроект будет внесен в четверг на рассмотрение Госдумой.
«Законопроектом предусмотрена обязанность службы заказа такси обеспечить наличие тревожной кнопки в приложении агрегатора такси, передачу тревожного сигнала, в случае ее нажатия как водителем, так и пассажиром, а также запись с микрофона мобильного устройства, с которого была передан тревожный сигнал», - сказано в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что в случае если служба заказа работает без интернета, то она должна обеспечить передачу такого сигнала через телефонную связь и аудиофиксацией происходящего в такси.
По мнению автора проекта, такая кнопка должна быть размещена на главном экране приложения и обеспечивать незамедлительную передачу сигнала в случае возникновения экстренной ситуации, а оперативная передача тревожных сообщений позволит оперативно реагировать на правонарушения, которые совершаются в такси, ведь сам факт наличия такой возможности будет сдерживающим фактором против совершения правонарушений во время оказания услуг по перевозке пассажиров такси.
«Мы постоянно узнаем о случаях насилия, драках и даже убийствах в такси. Это никуда не годится. Установка тревожной кнопки — это простой и эффективный способ защитить людей. Новшество не только облегчит и ускорит помощь в критических ситуациях, но и станет мощным сдерживающим фактором для правонарушителей», - рассказал РИА Новости Гусев.
Парламентарий также добавил, что, по его мнению, уже сейчас можно сделать такую кнопку в приложениях такси, так как дополнительных ресурсов не потребуется, но при этом лояльность к компаниям, которые разместят кнопку в своих приложениях, только возрастет.
Как сообщало ИА МОССОВЕТ в середине ноября, Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия - За правду» Дмитрий Гусев направил обращение
на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева с просьбой поддержать инициативу по размещению в приложениях такси тревожной кнопки.
«Прошу вас поддержать инициативу по корректировке федерального закона №580 и дать экспертную оценку нашим предложениям по обеспечению безопасности всех участников легковых перевозок. Убежден, что оборудование приложений «SOS-кнопкой» на главной странице приложения повысит лояльность пассажиров к агрегаторам такси», - говорилось в документе.
По словам Гусева, в РФ ухудшается ситуация с безопасностью в сфере пассажирских перевозок в такси. В связи с этим в Госдуме начата подготовка законопроекта о размещении в приложениях такси тревожной кнопки, отметил он. Депутат добавил, что тревожная кнопка должна быть размещена на главном экране приложения. При нажатии кнопки должна начинаться автоматическая запись разговора водителя и пассажира, которая будет отправляться диспетчеру и сохраняться на сервере, подчеркнул он. Кроме того, должна активироваться запись трекинга движения такси и отправляться родственникам, отметил Гусев.
«При поступлении сигнала представитель агрегатора должен связаться с пассажиром или водителем для уточнения деталей, помочь с разрешением конфликта и, при необходимости, оперативно передать информацию в правоохранительные органы», - сказал Гусев.