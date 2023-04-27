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Мнения     29.04.2023 09:53

Зеленский заявил что верит в захват Крыма в ходе контрнаступления

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Теги:  Украина  Крым  контрнаступление  СВО  Китай  КНР 

29 апреля. Mossovetinfo.ru - Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью финскому Yle и другим скандинавским изданиям, что верит в успех контрнаступления, которое якобы должно позволить ВСУ захватить Крым, сообщает "РИА Новости".

"Зеленский подтвердил, что Украина планирует контрнаступление, отметив, что, по его мнению, ей удастся оттеснить российские силы, а также вернуть Крымский полуостров", — говорится в публикации.

В среду 26 апреля в ходе телефонного разговора Владимиром Зеленским председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса, и в ядерной войне не может быть победителей.

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Теги: 
Украина  Крым  контрнаступление  СВО  Китай  КНР 

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