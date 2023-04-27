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Мнения
29.04.2023, 09:53
Зеленский заявил что верит в захват Крыма в ходе контрнаступления
29 апреля. Mossovetinfo.ru - Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью финскому Yle и другим скандинавски...
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Мнения
28.04.2023, 09:08
Захарова оценила слова посла США Трейси об отсутствии разногласий с народом России
28 апреля. Mossovetinfo.ru - Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла ...
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Мнения
27.04.2023, 22:53
«Наши отношения находятся в одной из самых низших точек, которые можно припомнить» - посол США в РФ
27 апреля. Mossovetinfo.ru - Отношения между Соединенными Штатами и Россией в данный момент находятся в одной из низши...