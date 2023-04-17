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Общество     23.04.2023 08:28

До 21 градуса тепла ожидаются в столичном регионе 23 апреля

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Теги:  погода  пожароопасность  Московская область  Москва 

23 апреля. Mossovetinfo.ru - Переменная облачность, без осадков и до 21 градуса тепла ожидаются в столичном регионе 23 апреля, сообщает Гидрометцентр России.

"Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 18 до 20 градусов тепла, по области - от плюс 16 до плюс 21 градуса. Ветер юго-западный, 2-7 м/c. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба", - говорится в сообщении.

В Московской области в связи с осложнением пожароопасной обстановки с 22 по 30 апреля вводится ограничение на посещение лесов, усилено патрулирование.

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Теги: 
погода  пожароопасность  Московская область  Москва 

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