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Общество     24.06.2023 10:04

Массовые мероприятия в Москве отменены из-за режима контртеррористической операции - Собянин

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Теги:  массовые мероприятия  отмена  Москва  Собянин  контртеррористическая операция  Московская область 

24 июня — Mossovetinfo.ru — В Москве отменены ранее объявленные массовые мероприятия в связи с введенным режимом контртеррористической операции, —сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Москве введён режим контртеррористической операции. В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Все городские службы работают в полном объёме, передвижения по городу не затруднены. Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему», - сообщил Собянин в своем Telegram-канале.

Ранее ИА МОССОВЕТ сообщило, что в связи с проведением антитеррористических мероприятий в Москве и в Московской области усилены меры безопасности. Также 24 июня после полуночи Генеральная прокуратура Российской Федерации на своем официальном сайте сообщила что «Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа».

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Теги: 
массовые мероприятия  отмена  Москва  Собянин  контртеррористическая операция  Московская область 

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