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Общество
20.04.2023, 10:29
Май, последний месяц весны, богат на выходные - Минтруд РФ (календарь)
20 августа. Mossovetinfo.ru - Минтруд в соцсетях напомнил о выходных днях в мае. "Последний месяц весны богат на выхо...
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Общество
17.04.2023, 11:59
8 тыс обращений от семей участников СВО в 2023 году омбудсмену Москальковой
17 апреля. Mossovetinfo.ru - 8 тыс обращений от семей участников СВО в 2023 году поступило в аппарат уполномоченного по п...
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Общество
16.04.2023, 08:59
Путин и Собянин приехали на пасхальную службу в храм Христа Спасителя
16 апреля. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили пасхальную службу в ...