Май, последний месяц весны, богат на выходные - Минтруд РФ (календарь)

20 августа. Mossovetinfo.ru - Минтруд в соцсетях напомнил о выходных днях в мае.



"Последний месяц весны богат на выходные: дополнительные дни отдыха будут 1, 8 и 9 мая.



Месяц начинается с длинных выходных с 29 апреля по 1 мая. Благодаря этому на первой неделе будет всего 4 рабочих дня: со 2 по 5 мая.



С 6 по 9 мая — выходные, а затем снова короткая рабочая неделя: всего три дня — с 10 по 12 мая", - сообщается в Telegram-канале Минтруда.



Календарь на май 2023 года (производственный календарь), выходные, праздничные, рабочие дни (календарь увеличивается при нажатии):

