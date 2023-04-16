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Общество     20.04.2023 10:29

Май, последний месяц весны, богат на выходные - Минтруд РФ (календарь)

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Теги:  Минтруд РФ. выходные  май 

20 августа. Mossovetinfo.ru - Минтруд в соцсетях напомнил о выходных днях в мае.

"Последний месяц весны богат на выходные: дополнительные дни отдыха будут 1, 8 и 9 мая.

Месяц начинается с длинных выходных с 29 апреля по 1 мая. Благодаря этому на первой неделе будет всего 4 рабочих дня: со 2 по 5 мая.

С 6 по 9 мая — выходные, а затем снова короткая рабочая неделя: всего три дня — с 10 по 12 мая", - сообщается в Telegram-канале Минтруда.

Календарь на май 2023 года (производственный календарь), выходные, праздничные, рабочие дни (календарь увеличивается при нажатии):


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Карта места

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Теги: 
Минтруд РФ. выходные  май 

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