Общество
18.09.2025, 08:05
Путин поручил провести подготовку к очередной «Прямой линии»
18 сентября — Mossovetinfo.ru — 17 сентября Владимир Путин по видеосвязи провёл совещание с членами Правительства в х...
Общество
13.09.2025, 08:35
Путин, выступая на форуме, отметил, объединяющую и созидательную силу культуры
13 сентября — Mossovetinfo.ru — Приветствуя участников Международного форума объединённых культур Президент Росси...
Общество
29.08.2025, 09:52
Школьные чаты в Москве переведут в мессенджер Мах
29 августа — Mossovetinfo.ru — Школьные родительские чаты в Москве будут переведены в национальный мессенджер Мах. О...