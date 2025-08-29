 
Актуальные темы: переговоры
Общество     18.09.2025 08:05

Путин поручил провести подготовку к очередной «Прямой линии»

18 сентября — Mossovetinfo.ru — 17 сентября Владимир Путин по видеосвязи провёл совещание с членами Правительства в ходе которого поручил Администрации Президента и Правительству Российской Федерации провести подготовку к очередной «Прямой линии», - «с учетом актуальности этого проекта». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Руководитель исполкома общественного движения «Народный фронт «За Россию» Михаил Кузнецов рассказал на совещании о результатах работы с обращениями граждан в адрес программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Президент отметил, что «Народный фронт закончил в целом работу с обращениями граждан в адрес программы «Итоги года», так называемой Прямой линии».

М.Кузнецов сообщил, что по поручению Президента России Народный фронт следит за отработкой органами власти, государственными корпорациями 2 миллионов 600 тысяч обращений, которые поступили в адрес Путина на Прямой линии. ,. «Мы благодарны в этом году Сберу, который позволил нам использовать его искусственный интеллект для обработки массивов данных» - сказал Кузнецов.

Кузнецов сказал, что 46 процентов граждан удовлетворены ответами и решениями по итогам Прямой линии.

«Мы прозваниваем граждан, чьи обращения в итоге отмечены органами власти как решенные. Сейчас 46 процентов таких граждан подтверждают, что они удовлетворены теми ответами, теми решениями, которые им предоставлены. Это на пять процентов больше, чем в прошлом году. Динамика у нас положительная», - сообщил Кузнецов.

