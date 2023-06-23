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Общество
24.06.2023, 18:57
Собянин объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днем
24 июня — Mossovetinfo.ru — В целях минимизации рисков режима контртеррористической операции (КТО) мэр Москвы Сергей...
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Общество
24.06.2023, 10:04
Массовые мероприятия в Москве отменены из-за режима контртеррористической операции - Собянин
24 июня — Mossovetinfo.ru — В Москве отменены ранее объявленные массовые мероприятия в связи с введенным режимом кон...
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Общество
23.06.2023, 21:18
Внук лидера КПРФ, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, выдвинут кандидатом в мэры Москвы
23 июня — Mossovetinfo.ru — Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов выдвинут в качестве кандидата на пост мэра Москвы на п...