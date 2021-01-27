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Общество     27.01.2021 14:18

В Москве задержаны еще двое участников несанкционированной акции 23 января

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Теги:  акции протеста  уголовное дело  задержание  СК РФ 

27 января. Mossovetinfo.ru – В Москве задержаны еще двое участников несанкционированной акции, прошедшей в субботу, 23 января, подозреваемые в применении насилия в отношении сотрудников полиции и хулиганстве, сообщается на официальном сайте столичного ГСУ СК РФ.

Один из задержанных, мужчина 1984 года рождения, подозревается в том, что в ходе акции 23 января, на Страстном бульваре нанес бойцу Росгвардии несколько ударов в область головы и туловища. Свою вину он полностью признал.

Еще один задержанный, молодой человек 2002 года рождения, подозревается в умышленном повреждении служебного автомобиля на цветном бульваре.

В субботу, 23 января, в Москве и ряде других городов России прошли акции оппозиции в поддержку Алексея Навального. В ходе акций было задержано до 3435 человек. В Москве СК РФ возбудил по итогам акций уголовные дела по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и статье 213 УК РФ (хулиганство). Позднее стало известно, что еще одно уголовное дело возбуждено по факту нарушения санитарных норм.


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Теги: 
акции протеста  уголовное дело  задержание  СК РФ 

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