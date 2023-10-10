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В России намерены ввести единое время запрета на шум дома - «Известия»
23 октября — Mossovetinfo.ru — В Государственную думу намерены внести доработанный законопроект о тишине, который у...
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18.10.2023, 16:46
Рособрнадзор отменил проведение ВПР по иностранным языкам в школах
18 октября — Mossovetinfo.ru — Всероссийские проверочные работы (ВПР) по иностранным языкам в школах больше прово...
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10.10.2023, 10:30
ChatGPT разводит людей в приложениях для знакомств - Роскачество
10 октября — Mossovetinfo.ru — Клоринование голоса, имитация образа, дипфейки в схемах преступников — вот список воз...