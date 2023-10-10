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Общество     23.10.2023 10:00

В России намерены ввести единое время запрета на шум дома - «Известия»

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Теги:  шум  ограничения  закон о тишине  нельзя шуметь 

23 октября — Mossovetinfo.ru — В Государственную думу намерены внести доработанный законопроект о тишине, который установит единое время запрета на шум дома. Согласно тексту документа, жильцы также смогут выбирать уполномоченных по дому из числа собственников или представителей управляющих компаний, которые будут проводить профилактику и выявлять нарушений запрета на шум.

Документом также предлагается ввести штрафы для нарушителей: за совершенное впервые правонарушение — от 500 до 2 тыс. рублей для граждан; от 5 тыс. до 10 тыс. руб. — для должностных лиц; от 20 тыс. до 50 тыс. руб. — для юридических лиц.

Сейчас каждый регион вправе самостоятельно устанавливать «часы тишины».

В Москве нельзя шуметь с 23:00 до 7:00 в любой день, а в Подмосковье — с 21:00 до 8:00 в будни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни.

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Теги: 
шум  ограничения  закон о тишине  нельзя шуметь 

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