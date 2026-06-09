Атака 10 БПЛА, летевших на Москву, отражена утром 12 июня - Собянин

12 июня — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин утром 12 июня в своих аккаунтах в мессенджерах сообщал об уничтожении десяти беспилотников, летевших на Москву.



В 6:34 мск Собянин сообщил, что системой ПВО Минобороны «уничтожено семь беспилотников, летевших на Москву». В 8:38 мск Собянин сообщил, что «отражена атака ещё трёх беспилотников».



Также сообщается, что «на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».



Росавиация сообщает, что Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.



Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил в совем аккаунте в мессенджере, что «Сегодня утром была совершена массированная атака вражескими БПЛА на Закамский регион Республики... Один из БПЛА попал в жилой дом. Жители эвакуированы», готовится пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря, троим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.