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Происшествия     12.06.2026 08:56

Атака 10 БПЛА, летевших на Москву, отражена утром 12 июня - Собянин

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Теги:  БПЛА  беспилотники  СВО  Собянин  аэропорт 

12 июня — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин утром 12 июня в своих аккаунтах в мессенджерах сообщал об уничтожении десяти беспилотников, летевших на Москву.

В 6:34 мск Собянин сообщил, что системой ПВО Минобороны «уничтожено семь беспилотников, летевших на Москву». В 8:38 мск Собянин сообщил, что «отражена атака ещё трёх беспилотников».

Также сообщается, что «на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

Росавиация сообщает, что Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил в совем аккаунте в мессенджере, что «Сегодня утром была совершена массированная атака вражескими БПЛА на Закамский регион Республики... Один из БПЛА попал в жилой дом. Жители эвакуированы», готовится пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря, троим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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Теги: 
БПЛА  беспилотники  СВО  Собянин  аэропорт 

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