Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Подмосковье

29 апреля. Mossovetinfo.ru - 4 пассажира одного из автомобилей, в том числе двое детей 10 и 7 лет, погибли на Киевском шоссе в Подмосковье после наезда автомобиля КамАЗ на стоящие на светофоре легковые автомобили, сообщает прокуратура.



"По предварительным данным, сегодня в ночное время на 72 км Киевского шоссе при повороте на ул. Московская г. Наро-Фоминск водитель грузового автомобиля КамАЗ совершил столкновение со стоящими на светофоре легковыми автомобилями. В результате 4 пассажира одного из автомобилей, в том числе двое детей 10 и 7 лет, получили телесные повреждения несовместимые с жизнью", - сказано в сообщении прокуратуры.



Также отмечается, что Наро-Фоминская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту.