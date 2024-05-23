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Происшествия     13.06.2024 07:50

Дело о крупнейшей взятке в истории России поступило в суд

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Теги:  Тамбиев  Тверской  следствие  взятка  суд  биткоины  прокуратура 

13 июня — Mossovetinfo.ru — Дело двух сотрудников Следственного комитета России, Тамбиева Марата Хамидовича и Ляховенко Кристины Васильевны, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере, поступило в Балашихинский городской суд Московской области. Информацию об этом разместили в картотеке инстанции.

Ранее Марат Тамбиев занимал должность начальника следственного отдела по Тверскому району Москвы.

Как сообщало ИА МОССОВЕТ в июне 2023 года со ссылкой на пресс-службу Никулинского суда города Москвы, Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бывшему начальнику следственного отдела ГСУ СК по Тверскому району столицы Марату Тамбиеву, который обвиняется в вымогательстве 1 032 биткойнов на сумму более 1,6 млрд рублей у хакерской группировки Infraud Organization. Суд постановил изъять биткоины у Тамбиева.

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Теги: 
Тамбиев  Тверской  следствие  взятка  суд  биткоины  прокуратура 

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