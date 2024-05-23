Дело о крупнейшей взятке в истории России поступило в суд

13 июня — Mossovetinfo.ru — Дело двух сотрудников Следственного комитета России, Тамбиева Марата Хамидовича и Ляховенко Кристины Васильевны, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере, поступило в Балашихинский городской суд Московской области. Информацию об этом разместили в картотеке инстанции.



Ранее Марат Тамбиев занимал должность начальника следственного отдела по Тверскому району Москвы.



Как сообщало ИА МОССОВЕТ в июне 2023 года со ссылкой на пресс-службу Никулинского суда города Москвы, Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бывшему начальнику следственного отдела ГСУ СК по Тверскому району столицы Марату Тамбиеву, который обвиняется в вымогательстве 1 032 биткойнов на сумму более 1,6 млрд рублей у хакерской группировки Infraud Organization. Суд постановил изъять биткоины у Тамбиева.