Другие материалы
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Происшествия
13.06.2024, 07:50
Дело о крупнейшей взятке в истории России поступило в суд
13 июня — Mossovetinfo.ru — Дело двух сотрудников Следственного комитета России, Тамбиева Марата Хамидовича и Ляхов...
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Происшествия
30.05.2024, 08:48
К тушению пожара на востоке Москвы привлечено 2 вертолета
30 мая — Mossovetinfo.ru — Более чем 120 человек и 40 единиц техники, в том числе два пожарных вертолета, привлечены к ту...
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Происшествия
23.05.2024, 23:25
Восемь нелегальных мигрантов погибли при пожаре в арендованном доме в Истре
23 мая — Mossovetinfo.ru — Восемь погибших было обнаружено в сгоревшем доме в подмосковной Истре, сообщило МЧС в теле...