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Происшествия     22.03.2024 14:15

ФСБ задержала семь жителей Москвы – сторонников запрещенной «РДК» (*)

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Теги:  запрещенная организация  РДК  сторонники  задержание  ФСБ 

22 марта — Mossovetinfo.ru — Федеральной службой безопасности Российской Федерации при силовой поддержке СОБР Главного управления Росгвардии по г. Москве предотвращена попытка создания в г. Москве преступной группы из числа сторонников запрещённой в Российской Федерации националистической организации «Русский добровольческий корпус» («РДК») (*), сообщила ИА МОССОВЕТ пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.

«Семь задержанных жителей Москвы поддерживали контакты с «РДК» (*) , действующим в составе вооружённых формирований Украины против российской армии, и обсуждали способы проведения насильственных акций в отношении представителей правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев», - говорится в сообщении.

«В ходе мероприятий по местам проживания изъяты мачете, тактический топор, 8 ножей, аэрозольный пистолет и перцовые баллончики, флаги с нацистской символикой, а также средства связи, содержащие активную переписку с главарями «РДК» (*).

В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - также сообщила пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.

(*)«Русский добровольческий корпус» («РДК») -  запрещённая в Российской Федерации националистическая организация 

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Теги: 
запрещенная организация  РДК  сторонники  задержание  ФСБ 

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