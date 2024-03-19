ФСБ задержала семь жителей Москвы – сторонников запрещенной «РДК» (*)

22 марта — Mossovetinfo.ru — Федеральной службой безопасности Российской Федерации при силовой поддержке СОБР Главного управления Росгвардии по г. Москве предотвращена попытка создания в г. Москве преступной группы из числа сторонников запрещённой в Российской Федерации националистической организации «Русский добровольческий корпус» («РДК») (*), сообщила ИА МОССОВЕТ пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.



«Семь задержанных жителей Москвы поддерживали контакты с «РДК» (*) , действующим в составе вооружённых формирований Украины против российской армии, и обсуждали способы проведения насильственных акций в отношении представителей правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев», - говорится в сообщении.



«В ходе мероприятий по местам проживания изъяты мачете, тактический топор, 8 ножей, аэрозольный пистолет и перцовые баллончики, флаги с нацистской символикой, а также средства связи, содержащие активную переписку с главарями «РДК» (*).



В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - также сообщила пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.



(*)«Русский добровольческий корпус» («РДК») - запрещённая в Российской Федерации националистическая организация

