 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Происшествия     29.04.2023 13:11

Открытое горение на нефтебазе в Севастополе ликвидировано - губернатор

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Севастополь  губернатор  Развозжаев  нефтебаза БПЛА  беспилотник 

29 апреля. Mossovetinfo.ru - Открытое горение на площади 1 000 квадратных метров на нефтебазе в Севастополе в субботу ликвидировано, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Ранее в субботу Развожаев заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1000 квадратов. По данным губернатора, пострадавших в результате пожара нет. Пожару был присвоен четвертый, самый высокий ранг сложности.

Ситуация с возгоранием резервуара из-за вероятного попадания дрона не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя, заявил губернатор Михаил Развожаев.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Севастополь  губернатор  Развозжаев  нефтебаза БПЛА  беспилотник 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:11 Происшествия Открытое горение на нефтебазе в Севастополе ликвидировано - губернатор

12:53 Происшествия Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Подмосковье

12:39 Другое Юань по значимости может обогнать доллар - The Economist

09:53 Мнения Зеленский заявил что верит в захват Крыма в ходе контрнаступления

09:19 В мире Еврокомиссия договорилась с пятью странами ЕС по отмене ограничений на импорт украинского зерна

Актуальные материалы

21:16 В мире Си Цзиньпин назвал диалог единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса

08:23 Город (Москва и область) Расписание поездов на МЦД-1 изменится с 29 апреля до 8 мая

10:29 Общество Май, последний месяц весны, богат на выходные - Минтруд РФ (календарь май 2023)

09:07 Город (Москва и область) В Москве начались Дни культурного наследия

21:54 Общество Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, санкциях к уклонистам

09:26 В мире Украина скоро может потерять способность наращивать наземные силы в контрнаступлении - Пентагон

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru