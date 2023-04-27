Открытое горение на нефтебазе в Севастополе ликвидировано - губернатор

29 апреля. Mossovetinfo.ru - Открытое горение на площади 1 000 квадратных метров на нефтебазе в Севастополе в субботу ликвидировано, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.



Ранее в субботу Развожаев заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1000 квадратов. По данным губернатора, пострадавших в результате пожара нет. Пожару был присвоен четвертый, самый высокий ранг сложности.



Ситуация с возгоранием резервуара из-за вероятного попадания дрона не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя, заявил губернатор Михаил Развожаев.