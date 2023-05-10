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Происшествия     15.05.2023 13:57

Помещения магазина "Перекресток" не затронуты взрывом и возгоранием

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Теги:  газовый балон  возгорание  взрыв 

15 мая. Mossovetinfo.ru - Газовый баллон взорвался рядом с магазином "Перекресток" в Москве, рядом с трехэтажным зданием, где находится магазин "Перекресток", на бульваре Адмирала Ушакова, дом 7, в результате загорелись мусор и фасад здания, - сообщают в экстренных службах. В ГУ МЧС России информация о пожаре поступила в 12:50 мск

Помещения супермаркета не затронуты, взрывов и возгораний в "Перекрестке" не было. Посетители и персонал эвакуированы, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе Х5 Group, куда входит сеть "Перекресток".

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Теги: 
газовый балон  возгорание  взрыв 

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