Помещения магазина "Перекресток" не затронуты взрывом и возгоранием

15 мая. Mossovetinfo.ru - Газовый баллон взорвался рядом с магазином "Перекресток" в Москве, рядом с трехэтажным зданием, где находится магазин "Перекресток", на бульваре Адмирала Ушакова, дом 7, в результате загорелись мусор и фасад здания, - сообщают в экстренных службах. В ГУ МЧС России информация о пожаре поступила в 12:50 мск



Помещения супермаркета не затронуты, взрывов и возгораний в "Перекрестке" не было. Посетители и персонал эвакуированы, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе Х5 Group, куда входит сеть "Перекресток".