Другие материалы
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Происшествия
15.05.2023, 13:57
Помещения магазина "Перекресток" не затронуты взрывом и возгоранием
15 мая. Mossovetinfo.ru - Газовый баллон взорвался рядом с магазином "Перекресток" в Москве, рядом с трехэтажным здание...
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Происшествия
13.05.2023, 08:08
Возбудить дело после травмирования детей в результате наезда электросамокатов в парке Горького в Москве поручил глава СК
13 мая - Mossovetinfo.ru - Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил и.о. руково...
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Происшествия
10.05.2023, 22:50
Строительные леса обрушились рядом со станцией МЦД «Кунцевская»
10 мая - Mossovetinfo.ru - Рядом со станцией МЦД «Кунцевская» произошло обрушение строительных лесов, - сообщила пресс-...