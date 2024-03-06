11 марта — Mossovetinfo.ru — В частном 2-х этажном жилом доме в поселении Новофедоровское произошел пожар, площадь возгорания составила около 100 кв.м., по предварительной информации, в результате пожара погибли три человека - мужчина, женщина и 6-летний ребенок, — сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы."Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход доследственной проверки и принятие по ее результатам процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела", — отмечается в сообщении.Фото: телеграм-канал прокуратуры Москвы