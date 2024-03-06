Другие материалы
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Происшествия
11.03.2024, 09:16
В результате пожара погибли три человека в поселении Новофедоровское ТиНАО
11 марта — Mossovetinfo.ru — В частном 2-х этажном жилом доме в поселении Новофедоровское произошел пожар, площадь во...
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Происшествия
09.03.2024, 20:12
ГУ МВД России по г. Москве опровергает недостоверную информацию об усилении режима
9 марта — Mossovetinfo.ru — Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве опровергает недостоверную информацию о якобы уси...
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Происшествия
06.03.2024, 09:01
В Зеленограде погибли 4 человека в результате пожара
6 марта — Mossovetinfo.ru — В результате пожара в ночное время 6 марта 2024 года в частном доме на ул. Новомалино в Зелен...