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Происшествия     11.03.2024 09:16

В результате пожара погибли три человека в поселении Новофедоровское ТиНАО

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Теги:  пожар  гибель  прокуратура  Новофедоровское  ТиНАО 

11 марта — Mossovetinfo.ru — В частном 2-х этажном жилом доме в поселении Новофедоровское произошел пожар, площадь возгорания составила около 100 кв.м., по предварительной информации, в результате пожара погибли три человека - мужчина, женщина и 6-летний ребенок, — сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы.

"Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
 
Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход доследственной проверки и принятие по ее результатам процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела", — отмечается в сообщении.

пожар, Новофедоровское, ТиНАО, прокуратура
Фото: телеграм-канал прокуратуры Москвы


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Теги: 
пожар  гибель  прокуратура  Новофедоровское  ТиНАО 

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