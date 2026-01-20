 
Актуальные темы: переговоры
Происшествия     26.01.2026 07:27

За попытку грабежа в столичном метро задержан учащийся 9-го класса

26 января — Mossovetinfo.ru — На станции метро «Парк культуры» задержан учащийся 9-го класса одной из подмосковных школ, который, находясь в вагоне электропоезда выхватил из рук 23-летней пассажирки пакет, в котором лежали документы и мобильный телефон. Молодой человек попытался скрыться, попытался скрыться, выбежав на станцию, однако жертва грабежа проследовала за ним. Об этом сообщает официальный информационный канал МВД России.

«Свидетели произошедшего остановили налётчика и удерживали его до прибытия полицейских, после чего подозреваемый был передан сотрудникам полиции.

Похищенное имущество изъято и после проведения необходимых следственных действий будет возвращено законной владелице», - отмечается в сообщении.

Полиция также сообщает, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 161 УК РФ, фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В конце минувшей недели подмосковная прокуратура сообщила, что двое подростков, которые ранее избили 51-летнего мужчину в его квартире в Лыткарино и снимали это на видео, на следующий день вернулись и ограбили его.

Карта места

