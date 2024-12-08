Другие материалы
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В мире
09.12.2024, 06:45
Башар Асад получил убежище в России - ТАСС
9 декабря — Mossovetinfo.ru — Экс-президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву, где ему власти России предоставили «из ...
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В мире
08.12.2024, 11:31
Трамп: Украина хочет сделки с Россией, чтобы завершить конфликт
8 декабря — Mossovetinfo.ru — Зеленский и Украина хотели бы заключить мирное соглашение с Россией и остановить безу...
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В мире
08.12.2024, 08:29
Сирийские повстанцы объявили Дамаск «свободным» и заявили, что Асад покинул столицу -CNN
8 декабря — Mossovetinfo.ru — Сирийские повстанческие силы заявляют, что вошли в Дамаск, и источник, знакомый с ситуа...