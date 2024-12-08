 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В мире     09.12.2024 06:45

Башар Асад получил убежище в России - ТАСС

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Асад  Башар Асад  режим  Дамаск  Сирия  Турция  США 

9 декабря — Mossovetinfo.ru — Экс-президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву, где ему власти России предоставили «из соображений гуманитарного характера». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Кремле. Сообщается, что он прибыл вместе с членами своей семьи.

«Президент Сирии Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище», — рассказал источник.

В МИД России сообщили, что ранее Асад провел переговоры с рядом участников вооруженного конфликта и принял решение оставить президентский пост.
«Асад покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем», - добавили в МИД РФ.

Президент США Джо Байден утром обсудит с командой по национальной безопасности ситуацию в Сирии. Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу со ссылкой на пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шона Сэветт.

Агентство отмечает, что в Сирии рухнуло 61-летнее правление партии «Баас», пришедшей к власти в Сирии в 1963 году. Правление режима Башара Асада и партии «Баас» закончилось, когда выступающие против режима формирования вошли в столицу Дамаск.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Асад  Башар Асад  режим  Дамаск  Сирия  Турция  США 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

06:45 В мире Башар Асад получил убежище в России - ТАСС

11:31 В мире Трамп: Украина хочет сделки с Россией, чтобы завершить конфликт

08:29 В мире Сирийские повстанцы объявили Дамаск «свободным» и заявили, что Асад покинул столицу -CNN

18:24 В мире Россия поставит Беларусии ракетный комплекс «Орешник»

17:57 Другое МИД КНР: сдерживание Китая с помощью тайваньского вопроса обречено на провал

Актуальные материалы

18:46 В мире Украине нужно принять «реалистичное видение мира», Крым для нее потерян - советник Трампа

14:06 В мире Лукашенко: миру жизненно необходим честный разговор и беспристрастные оценки происходящих событий

10:10 Город (Москва и область) Собянин: Чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче

18:21 В России Россия заинтересована завершить украинский конфликт как можно быстрее – ПУТИН

18:14 Общество За организацию незаконной миграции будет грозить конфискация имущества – Госдума

18:17 В мире МИД: Россия изменит свою ядерную доктрину из-за эскалационного курса Запада

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru