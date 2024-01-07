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В мире     11.01.2024 08:55

Bloomberg: Белый дом поддержал законопроект о конфискации российских активов

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Теги:  Россия  активы  США  конфискация  санкции  СВО 

11 января — Mossovetinfo.ru — Администрация президента США Джо Байдена поддерживает законопроект о конфискации замороженных российских активов на сумму около $300 млрд для оплаты восстановления Украины, сообщает Bloomberg.

«Законопроект предоставит полномочия, необходимые исполнительной власти для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины», — говорится в публикации.

«Администрация Байдена “в принципе” приветствует законопроект, который позволит ей конфисковать средства», – сказано в материале.

Вопрос конфискации или использования российских активов в иной форме будут обсуждать на встрече G7 незадолго до второй годовщины начала СВО на Украине.

В ноябре 2023 года главы МИД стран G7 в ходе сессии по Украине снова подчеркнули свое единство в вопросе применения санкций в отношении России и заявили, что оставят активы России замороженными до тех пор, пока власти страны не согласятся выплачивать компенсации Украины за ущерб, нанесенный в ходе боевых действий. Об этом сказано в совместном заявлении министров иностранных дел стран G7 по итогам их двухдневной встречи в Токио.

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Теги: 
Россия  активы  США  конфискация  санкции  СВО 

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