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В мире
11.01.2024, 08:55
Bloomberg: Белый дом поддержал законопроект о конфискации российских активов
11 января — Mossovetinfo.ru — Администрация президента США Джо Байдена поддерживает законопроект о конфискации зам...
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В мире
08.01.2024, 23:45
Си Цзиньпин подчеркнул необходимость одержать победу в интенсивной и затяжной борьбе с коррупцией
8 января — Mossovetinfo.ru — Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, являющийся также председателем КНР и предс...
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В мире
07.01.2024, 15:33
Китай решил ввести санкции против пяти предприятий военной промышленности США
7 января — Mossovetinfo.ru — Китай принял решение ввести санкции против пяти предприятий военной промышленности СШ...