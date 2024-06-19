CNN: 67% зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом

28 июня — Mossovetinfo.ru — По данным телеканала CNN, две трети зрителей предвыборных дебатов в США присудили бывшему президенту Дональду Трампу победу над действующим главой страны Джо Байденом.



В опросе приняли участие 565 зарегистрированных избирателей, которые посмотрели дебаты. Исследование проводили путём рассылки смс-сообщений.



Газета Politico заявила, что в Демократической партии США рассматривают возможность замены Байдена другим кандидатом на предстоящих в ноябре президентских выборах. Страны Запада встревожились слабостью Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом, пишет Politico со ссылкой на источники.



Президент Джо Байден поспорил, что дебаты с республиканцем Дональдом Трампом подстегнут его умирающую кампанию по переизбранию, его авантюра провалилась, сообщает Bloomberg News. Демократы публично и в частном порядке выразили тревогу после дебатов, испытывая гнев по отношению к кандидату и кампании, которые долгое время отвергали опасения по поводу возраста и остроты зрения президента как преувеличенные. Это вызвало вопросы о том, должен ли президент оставаться в предвыборной гонке.