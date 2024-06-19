 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В мире     28.06.2024 12:28

CNN: 67% зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  США  выборы  президент  дебаты  Трамп  Байден 

28 июня — Mossovetinfo.ru — По данным телеканала CNN, две трети зрителей предвыборных дебатов в США присудили бывшему президенту Дональду Трампу победу над действующим главой страны Джо Байденом.

В опросе приняли участие 565 зарегистрированных избирателей, которые посмотрели дебаты. Исследование проводили путём рассылки смс-сообщений.

Газета Politico заявила, что в Демократической партии США рассматривают возможность замены Байдена другим кандидатом на предстоящих в ноябре президентских выборах. Страны Запада встревожились слабостью Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом, пишет Politico со ссылкой на источники.

Президент Джо Байден поспорил, что дебаты с республиканцем Дональдом Трампом подстегнут его умирающую кампанию по переизбранию, его авантюра провалилась, сообщает Bloomberg News. Демократы публично и в частном порядке выразили тревогу после дебатов, испытывая гнев по отношению к кандидату и кампании, которые долгое время отвергали опасения по поводу возраста и остроты зрения президента как преувеличенные. Это вызвало вопросы о том, должен ли президент оставаться в предвыборной гонке.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
США  выборы  президент  дебаты  Трамп  Байден 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

12:28 В мире CNN: 67% зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом

11:04 Город (Москва и область) Движение на ряде улиц в центре Москвы перекрыто до субботы 29 июня из-за выпускного

19:45 Город (Москва и область) «Оранжевый» уровень опасности из-за жары объявлен в Москве на пятницу и субботу

07:54 Другое Доля льготной ипотеки в общем объеме ипотечного кредитования в мае выросла до 75%

10:05 Город (Москва и область) Празднование Дня молодежи пройдет в парке «Ходынское поле» 29 и 30 июня

Актуальные материалы

10:05 Город (Москва и область) Празднование Дня молодежи пройдет в парке «Ходынское поле» 29 и 30 июня

12:25 Город (Москва и область) Назначены выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва

09:22 Город (Москва и область) Новый проект «Лето в Москве» объединит все сезонные фестивали и мероприятия города

12:55 В мире Россия и Китай содействуют развитию и процветанию друг друга – Путин

11:01 Город (Москва и область) Путин на параде Победы заявил о постоянной боевой готовности стратегических сил

11:19 В мире Зеленский впервые публично допустил мирные переговоры с РФ без выхода к границам 1991 года

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru