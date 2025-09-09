 
Актуальные темы: переговоры
В мире     11.09.2025 15:09

Лукашенко помиловал 52 заключенных, в том числе 14 иностранных граждан

11 сентября — Mossovetinfo.ru — По просьбе Президента США и других глав государств в рамках жеста доброй воли и исходя из принципов гуманности Президентом Беларуссии принято решение о помиловании ряда иностранных граждан, осужденных за шпионскую деятельность, участие в экстремистской и террористической деятельности и совершивших иные преступные деяния на территории Республики Беларусь. Об этом сообщает телеграм-канал БЕЛТА со ссылкой на информацию из пресс-службы белорусского лидера.

Также сообщается, что «всего помилованы 14 иностранных граждан. Шесть из них - граждане Литвы, по двое - Латвии, Польши и Германии, один гражданин Франции и один – Великобритании».

Также Александр Лукашенко помиловал 52 заключенных, исходя из принципов гуманизма. Все помилованные покинули территорию Беларуси, сообщила ТАСС пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт

Ранее сегодня БЕЛТА сообщило, что США сняли санкции с авиакомпании «Белавиа». Это на встрече с Президентом Беларуссии Александром Лукашенко заявил представитель Президента США Джон Коул

«Хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с «Белавиа». Это официально. У меня была встреча с Президентом Трампом, в которой участвовали еще несколько десятков человек. Это решение было принято Президентом, который сказал: "Сделайте это немедленно". В отношении "Белавиа". Сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами, которые вовлечены в эту работу. И Госдепартамент, и Министерство торговли, и Министерство финансов, и остальные организации, которые в это вовлечены. Это решение принято», - подчеркнул Джон Коул.

Также Коул заявил что США очень хотят нормализовать отношения с Беларуссией.

«Мы очень хотим нормализовать наши двусторонние отношения между Республикой Беларусь и Соединенными Штатами и готовы сделать все для того, чтобы эта нормализация произошла. Снятие санкций (в отношении авиакомпании "Белавиа". - Прим. БЕЛТА), о котором мы сейчас на этой встрече объявили, - это только начало. И если мы придем к правильным решениям в ходе нашего обсуждения, нашей встречи по остальным лицам, которые удерживаются (по заключенным), я думаю, что мы сможем достичь очень многого на пути нормализации», - отметил Джон Коул.

Также сообщается, что Трамп передал в подарок Лукашенко запонки с изображением Белого дома.

Лукашенко  Белоруссия  помилование  США  Трамп  Коул  Белавиа  санации  отмена  нормализация  отношения 

