Посольство на Кубе призвало россиян сохранять спокойствие на фоне блэкаута

19 октября — Mossovetinfo.ru — Посольство России в Гаване обратилось к соотечественникам и попросило их сохранять спокойствие на фоне отключения электроэнергии. Дипломаты опубликовали сообщение с призывом следовать указаниям кубинских властей.



В посольстве подтвердили, что в стране фиксируются проблемы с мобильной связью и интернетом. Они также рекомендовали по возможности экономно расходовать аккумуляторы гаджетов, так как из-за тотального блэкаута электричество сейчас подают только на объекты критической инфраструктуры.



Диппредставительство добавило, что энергетики делают все возможное для восстановления стабильного энергоснабжения, но точные сроки устранения неполадок кубинские власти пока не озвучили.



Полное отключение электроэнергии произошло на Кубе после аварии на ТЭЦ в Матансасе.

В четверг президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал чрезвычайной ситуацию с энергетикой.