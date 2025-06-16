19 июня — Mossovetinfo.ru — Телефонный разговор Президента России Владимира Владимировича Путина с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином состоялся по взаимной договорённости 19 июня днем, «носил дружеский, конструктивный характер и был посвящён – это вполне логично – в основном обсуждению обострившейся ситуации на Ближнем Востоке», сообщил в комментарии на сайте Кремля
помощник Президента России Юрий Ушаков.
И Москва, и Пекин принципиально исходят из того, что урегулирование не имеет силового решения, подчеркнул Ушаков. По его словам, российский лидер сообщил коллеге о своих недавних телефонных разговорах с ключевыми игроками в контексте израильско-иранского противостояния.
Обсуждались и другие международные вопросы, в том числе итоги саммита G7 в Канаде.
При обсуждении вопросов двусторонней повестки дня «с обеих сторон подчёркивалось, что в ходе майского визита Председателя КНР в Москву были заданы новые важные ориентиры для дальнейшей работы по линии правительств и профильных ведомств по укреплению российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнёрства».
«Подчёркнуто, что особое значение, конечно, имело участие председателя КНР в качестве главного гостя в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Это стало ярким свидетельством незыблемости наших общих позиций по отстаиванию исторической правды, сохранения памяти о героическом подвиге наших предков. Президент и Председатель подчеркнули, что мы были вместе тогда, мы вместе и сейчас и будем вместе в будущем.
Теперь условлено, что лидеры увидятся уже на китайской земле в ходе саммита ШОС в Тяньцзине, 31 августа – 1 сентября, также вместе поучаствуют в праздничных мероприятиях, посвящённых 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Это 3 сентября, Пекин. А 2 сентября будут проведены полномасштабные двусторонние переговоры», - говорится в комментарии Ушакова.