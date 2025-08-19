 
Актуальные темы: переговоры
В мире     30.08.2025 09:05

Путин: РФ и Китай одинаково смотрят на продвижение справедливого мироустройства

30 августа — Mossovetinfo.ru — В преддверии официального визита в Китай Владимир Путин дал письменное интервью информационному агентству Cиньхуа. Полный текст интервью опубликован на сайте Кремля.

Путин с 31 августа по 3 сентября посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Он побывает в двух китайских городах - Тяньцзине и столице Пекине, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и праздновании 80-летия победы над милитаристской Японией.

В интервью агентству Cиньхуа Путин констатировал, что сотрудничество Москвы и Пекина в многосторонних форматах — это значимый фактор глобальной политики. По его словам, страны смотрят в одном направлении в том, что касается продвижения справедливого, многополярного мироустройства с опорой на страны мирового большинства.

Путин заявил, что объединение БРИКС должно стать одним из стержневых механизмов мировой архитектуры.

«Солидарно выступаем за дальнейшее повышение роли БРИКС в решении острых проблем современности, демонстрируем схожее восприятие ситуации в сфере региональной и глобальной безопасности, - подчеркнул Путин.

Президент России сообщил, что во время предстоящей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином намерен обсудить все аспекты двусторонней повестки, в том числе взаимодействие в сфере политики и безопасности, экономические и культурно-гуманитарные связи, а также обменяться «мнениями по актуальным региональным и международным сюжетам».

Также президент России рассказал, что экономические отношения Москвы и Пекина достигли небывало высокого уровня. Так, по объему двусторонней торговли Китай стал для России безусловным лидером. А РФ в 2024 году заняла пятую строчку среди внешнеторговых партнеров КНР.

