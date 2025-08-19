30 августа — Mossovetinfo.ru — В преддверии официального визита в Китай Владимир Путин дал письменное интервью инфо...

27 августа — Mossovetinfo.ru — Президент Дональд Трамп ввёл 50-процентную пошлину на индийские товары, чтобы наказать...

19 августа — Mossovetinfo.ru — Кремль сообщил что в ходе телефонного разговора между президентами России и США, сост...