Путин сообщил, что сегодня примет решение по вопросу о признании ДНР и ЛНР

21 февраля. Mossovetinfo.ru - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР. Президент в понедельник провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по ситуации на Донбассе.



Открывая заседание Путин сказал, что «в конечном итоге мы должны с вами решить, что мы дальше будем делать и как мы должны поступать, исходя из той ситуации, которая складывается на сегодняшний день, и исходя из наших оценок её развития».



По окончании заедания Президент сказал, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.

«Решение будет принято сегодня», - сказал Путин.



На заседании выступили: глава правительства, главы Госдумы и Совета федерации, глава МИД, министр обороны и другие.



Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сказал, что поддерживает рекомендации Госдумы признать ДНР и ЛНР и в то же время согласился с предложением секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева дать Западу последний шанс, чтобы тот заставил Киев в кратчайшие сроки выполнить минские соглашения.



Патрушев заявил что переговоры о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР) необходимо вести с только США.



Заседание транслировали центральные телеканалы России.