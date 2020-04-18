18 апреля. Mossovetinfo.ru – Белоруссия безвозмездно получила от России 14 тысяч тест-систем для выявления коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.



В ответ на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который раскритиковал российские тест-системы для выявления коронавируса, в Роспотребнадзоре напомнили, что первые зараженные в России были выявлены именно с помощью российских тестов.



Также в пресс-службе отметили, что российские тест-системы по многим параметрам превосходят некоторые зарубежные аналоги и способны определить наличие вируса даже у бессимптомных носителей. Около 400 тысяч российских тест-систем было в качестве безвозмездной помощи передано почти в 30 стран мира.